Часть правого берега Астаны осталась без воды

Скачок электроэнергии 7 июля произошел из-за грозы в Астане. Из-за этого часть правого берега осталась без воды, сообщает Zakon.kz.

В "Астана Су Арнасы" сообщили, что в 18:45 на насосно-фильтровальной станции произошел скачок электроэнергии.





"Отключение произошло в сети 220 кВ АО "Кегок", в связи с чем было снижение напряжения. Причины инцидента связаны с неблагоприятными погодными условиями. Аварийных отключений в сетях АО "Астана-РЭК" нет. В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потоп произошел в аэропорту Астаны. Подробнее можно узнать здесь.

