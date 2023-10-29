В Минэнерго рассказали о крупном ЧП в Астане

Фото: Zakon.kz

Пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ, сообщает Zakon.kz.

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