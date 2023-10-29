В Минэнерго рассказали о крупном ЧП в Астане
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, причину еще выясняют.
"По уточненным данным, по факту отключения линии электропередачи 110кВ Астана ТЭЦ-2 - ЦГПП цепь левая, правая (ВЛ на балансе АО "Астана РЭК"): на ТЭЦ 2 Астаны отключились 1 и 2 системы шин 110 кВ. ТЭЦ-2 снизила генерацию с 530 МВт до 120 МВт. Предварительный объем ограничений 200МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконырский районы г. Астаны)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны.
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