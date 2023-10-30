48 казахстанцев пытались купить водительские права у аферистки из Экибастуза

Жительницу Экибастуза подозревают в крупном мошенничестве. По данным следствия, она получила более 8 млн тенге от граждан, которые пытались без экзаменов получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 30 октября, оперативники задержали 33-летнюю жительницу Экибастуза, которую подозревают в обмане почти полусотни граждан. Женщина неофициально работала бухгалтером в одной из местных автошкол и обещала всем желающим помощь в получении водительских прав.

Задержанная утверждала, что у нее есть хорошие связи. За оформление прав без экзамена она просила от 150 тыс. до 400 тыс. тенге. Автовладельцы переводили деньги на счет ее мужа. На самом деле никаких подобных услуг женщина не оказывала, а полученные средства присваивала. Аферистка успела обмануть 48 человек – жителей Павлодарской и Акмолинской областей.

"Проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – обязательство о явке", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Кокшетау сотрудники спецЦОНа торговали водительскими правами.