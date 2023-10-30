Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

48 казахстанцев пытались купить водительские права у аферистки из Экибастуза

48 казахстанцев пытались купить водительские права у аферистки из Экибастуза Фото: Zakon.kz
Жительницу Экибастуза подозревают в крупном мошенничестве. По данным следствия, она получила более 8 млн тенге от граждан, которые пытались без экзаменов получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 30 октября, оперативники задержали 33-летнюю жительницу Экибастуза, которую подозревают в обмане почти полусотни граждан. Женщина неофициально работала бухгалтером в одной из местных автошкол и обещала всем желающим помощь в получении водительских прав.

Задержанная утверждала, что у нее есть хорошие связи. За оформление прав без экзамена она просила от 150 тыс. до 400 тыс. тенге. Автовладельцы переводили деньги на счет ее мужа. На самом деле никаких подобных услуг женщина не оказывала, а полученные средства присваивала. Аферистка успела обмануть 48 человек – жителей Павлодарской и Акмолинской областей.

"Проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – обязательство о явке", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Кокшетау сотрудники спецЦОНа торговали водительскими правами.

Читайте также

Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма
Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма
Власти Казахстана договорились с OLX о блокировке объявлений по найму наркокурьеров
Власти Казахстана договорились с OLX о блокировке объявлений по найму наркокурьеров
Как мошенники вовлекают казахстанцев в свои преступные схемы
Соблазняют процентами: как мошенники втягивают казахстанцев в свои незаконные схемы
Никита Дробны
Акмолинская область Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления