Убийство спортсменки из Актау: полиция заявила о невиновности сотрудников, потерпевшие с этим не согласны

Дело об убийстве Валерии Шальновой расследовали опытные сотрудники, а информация о том, что правоохранители препятствовали правосудию, является недостоверной. Сестра погибшей не согласны с этим заявлением полиции, сообщает Zakon.kz.

Уголовным делом по делу об убийстве Валерии Шальновой занимались опытные сотрудники полиции, заявили в ДП Мангистау, пишет Lada.kz.

"2 июля около 08:05 на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия трупа с участием экспертов, по предварительным показаниям, говорится, что смерть могла быть вследствие утопления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по факту "Доведение до самоубийства". Однако, в целях выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Аяна Дуйсембаева, статья уголовного дела была переквалифицирована на ч.1 ст.99 УК РК, то есть на факт "Убийства", – говорится в опубликованном пресс-релизе.

По данным правоохранителей, информация о том, что полицейские препятствовали правосудию, является недостоверной.

"Информация о том, что сотрудники, расследующие уголовное дело по факту смерти В.Шальновой, понесут ответственность перед судом, не соответствует правдивости, так как уголовное дело находилось под личным контролем начальника департамента, а также дело было качественно проведено опытными следователями и направлено в суд с полным доказательством уголовной деятельности подозреваемого", – отмечают полицейские.

Вместе с тем, в полиции утверждают, что на момент расследования уголовного дела в следственную группу с потерпевшей стороны жалоб не поступало. Тем временем, сестра погибшей спортсменки сделала заявление, отметив, что дело начали расследовать как "Убийство" только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.

"Полиция дважды переквалифицировала уголовное дело, начав с того, что наложили клеймо самоубийцы на мою сестру, затем квалифицировали по статье "Оставление в опасности", и только благодаря вмешательству прокуратуры нам удалось добиться того, чтобы дело наконец-то расследовалось как "Убийство". Это стало возможно благодаря огласке и содействию журналистов. Без их поддержки подозреваемый продолжал бы оставаться на свободе и, возможно, избежал наказания. Мы не имеем претензий к следователям, однако есть серьезные вопросы к некоторым сотрудникам, которые ставили преграды перед правосудием. Мы настаиваем на том, чтобы они были привлечены к ответственности и предстали перед судом, а также требуем публичного раскрытия их личностей и демонстрации того, что они больше не заслуживают доверия и не должны больше носить полицейские погоны", – сообщила Каролина Шальнова.

24 октября 2023 года стало известно, что в отношении полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, заведено уголовное дело. Их подозревали в "превышении должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной прокуратуры.

Тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".

Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.

В убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой подозревают ее молодого человека.