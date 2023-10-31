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Столичного блогера арестовали за прогулку с бараном

Столичного блогера арестовали за прогулку с бараном Фото: pixabay
Казахстанский блогер Биржан Аубакиров продолжает публиковать ролики для вызова реакции со стороны общественности. На этот раз он выбрал весьма неоднозначный повод – а именно прогулку по Астане с бараном, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что блогер сам опубликовал видео на своей странице в Instagram.

"Прогулялся с бараном! Закрыли на 5 суток", – написал Аубакиров.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"24 октября 2023 года 25-летний столичный блогер, стремясь привлечь внимание в социальных сетях, прогуливался с живым бараном на поводке в ТРЦ "Азия Парк" и даже пытался воспользоваться общественным транспортом".Пресс-служба ДП Астаны

Как отметили в ведомстве, его действия привели к нарушению общественного порядка.

"Блогер был задержан, привлечен к административной ответственности по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство" и подвергнут к административному аресту сроком на 5 суток. Кроме того, ему были наложены штрафы в размере по 5 МРП за загрязнение мест общего пользования по статье 434-2, а также за жестокое обращение с животным по статье 407-1 ч.1 КРКоАП".Пресс-служба ДП Астаны

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Биржан Аубакиров любит шокировать публику. К примеру, он попрошайничал, прыгал на движущийся трамвай и даже разбил стеклянную остановку.

К сожалению, ради просмотров в социальных сетях многие идут на необдуманные поступки. Летом 2023 года в Алматы двое мужчин разбили автомобиль. Как рассказал владелец авто, это пранк, организованный его друзьями. Кроме того, мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет.

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