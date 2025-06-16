В Жамбылской области блогера арестовали за агрессивную съемку
По информации полиции, инцидент произошел у одного из супермаркетов, где блогер инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и вступил в громкий конфликт с пассажиркой – все ради привлечения внимания к рекламе. Однако такие действия напугали прохожих и были расценены как мелкое хулиганство.
Правонарушитель был оперативно установлен и привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему 10 суток ареста.
В полиции напомнили, что съемка контента в общественных местах не должна нарушать права окружающих и провоцировать общественные беспокойства. Гражданам рекомендовано соблюдать нормы поведения и избегать действий, способных привести к правонарушениям.
А ранее в Алматинской области суд вынес приговор по факту смерти молодого человека во время исполнения трюка на автодроме "Сокол".