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Общество

В Жамбылской области блогера арестовали за агрессивную съемку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 22:04 Фото: pexels
В Жамбылской области 16 июня блогер получил 10 суток ареста за нарушение общественного порядка во время съемки рекламного ролика, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, инцидент произошел у одного из супермаркетов, где блогер инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и вступил в громкий конфликт с пассажиркой – все ради привлечения внимания к рекламе. Однако такие действия напугали прохожих и были расценены как мелкое хулиганство.

Правонарушитель был оперативно установлен и привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему 10 суток ареста.

В полиции напомнили, что съемка контента в общественных местах не должна нарушать права окружающих и провоцировать общественные беспокойства. Гражданам рекомендовано соблюдать нормы поведения и избегать действий, способных привести к правонарушениям.

А ранее в Алматинской области суд вынес приговор по факту смерти молодого человека во время исполнения трюка на автодроме "Сокол". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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