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Происшествия

Восемь тысяч долларов вернули пенсионерке в ее день рождения в Акмолинской области

8 тыс. долларов вернули полицейские пенсионерке, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:44 Фото: pixabay
В Акмолинской области полицейские вернули пенсионерке 8 тыс. долларов США, которые у нее отняли мошенники, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау полицейские по "горячим следам" разыскали дроппера, забравшего деньги у 89-летней жительницы Степногорска.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 марта на стационарный телефон потерпевшей позвонил злоумышленник и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшим. Но якобы есть возможность освободить девушку от уголовной ответственности за 18 тыс. долларов. Для пущей убедительности мошенники позвонили и под видом самой внучки: в слезах неизвестная умоляла пенсионерку отправить деньги.

Женщина сообщила аферистам, что у нее имеется 8 тыс. долларов.

"Впоследствии пенсионерка положила эти денежные средства и еще 100 тыс. тенге в пакет и вместе с вещами передала их таксисту, который, не подозревая о преступлении, привез пакет в Кокшетау и передал курьеру. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 22-летний курьер был задержан. Полученные деньги он не успел перечислить на указанный куратором счет, лишь потратил 27 тыс. тенге на услуги такси и личные нужды. 27 марта, в день рождения пенсионерки, денежные средства были возвращены законной владелице", – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование.

Ранее руководство шести МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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