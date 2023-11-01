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Спецслужбы Казахстана, РФ, Беларуси, Кыргызстана провели несколько спецопераций

Спецслужбы Казахстана, РФ, Беларуси, Кыргызстана провели несколько спецопераций Фото: gov.kz
1 ноября 2023 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана рассказали о ряде спецопераций в сфере противодействия наркобизнесу, проведенных только за октябрь, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, нейтрализована противоправная деятельность пяти кустарных производств синтетических наркотиков и одной фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.

"Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано 6 каналов международного наркотрафика. В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица".Пресс-служба КНБ
Спецслужбы Казахстана, РФ, Беларуси, Кыргызстана провели несколько спецопераций

Фото: gov.kz

Также отмечено, что из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".

23 октября 2023 года сообщалось о спецоперации КНБ в трех регионах Казахстана. По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан в Акмолинской области, Астане и Актобе.

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