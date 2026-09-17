МВД выступило с заявлением по скандальным видео со школьницами и самокатом

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана выступило с заявлением по двум видео со школьниками, активно распространяющимися в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На одной из видеозаписи старшеклассники передвигаются на самокате в здании школы, а на другой запечатлены девушки, которые якобы прогуливают учебные занятия.

В МВД подчеркнули, что изучили указанные видеоматериалы.

"Установлено, что события, запечатленные на видео, происходили за пределами Казахстана". Пресс-служба МВД РК

Министерство настоятельно просит учитывать данную информацию и не распространять недостоверные сведения.

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