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Общество

МВД выступило с заявлением по скандальным видео со школьницами и самокатом

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:52 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана выступило с заявлением по двум видео со школьниками, активно распространяющимися в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На одной из видеозаписи старшеклассники передвигаются на самокате в здании школы, а на другой запечатлены девушки, которые якобы прогуливают учебные занятия.

В МВД подчеркнули, что изучили указанные видеоматериалы.

"Установлено, что события, запечатленные на видео, происходили за пределами Казахстана".Пресс-служба МВД РК

Министерство настоятельно просит учитывать данную информацию и не распространять недостоверные сведения.

Чуть ранее мы рассказывали, что в Шымкенте 25-летнюю девушку наказали за фейковое звание и хулиганство.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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