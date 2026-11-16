Редкую краснокнижную птицу нашли с переломанным крылом возле поселка в Казахстане

В Павлодарской области обнаружили краснокнижного степного орла со сломанным крылом. Раненую птицу неподалеку от поселка Майкаин заметили жители Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

В павлодарском учреждении по охране лесов и животного мира рассказали, что сообщение о раненой птице в степи поступило 15 ноября 2026 года, пишет сайт телеканала "Ирбис ТВ".

Выехавшие на место специалисты подтвердили эту информацию и выяснили, что в беду попал краснокнижный степной орел.

"Степной орел внесен в Красную книгу Казахстана. Лесники павлодарского лесничества выехали на место и забрали птицу. После осмотра ветеринарными врачами птицу временно поместим в селе Павлодарское", – сообщил Аждар Жусупов, руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира.

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