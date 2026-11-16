#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
444.3
490.91
5.41
События

Редкую краснокнижную птицу нашли с переломанным крылом возле поселка в Казахстане

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 08:03 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области обнаружили краснокнижного степного орла со сломанным крылом. Раненую птицу неподалеку от поселка Майкаин заметили жители Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

В павлодарском учреждении по охране лесов и животного мира рассказали, что сообщение о раненой птице в степи поступило 15 ноября 2026 года, пишет сайт телеканала "Ирбис ТВ".

Выехавшие на место специалисты подтвердили эту информацию и выяснили, что в беду попал краснокнижный степной орел.

"Степной орел внесен в Красную книгу Казахстана. Лесники павлодарского лесничества выехали на место и забрали птицу. После осмотра ветеринарными врачами птицу временно поместим в селе Павлодарское", – сообщил Аждар Жусупов, руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира.

Ранее в Алматинской области беркут пытался рассмотреть фотоловушку, в результате получилось довольно интересное видео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
птенцы степного орлана
08:06, 21 июня 2025
Редкий кадр для Казахстана: птенцов краснокнижной птицы нашли в парке "Алтын-Эмель"
Курганник, Мангистау, спасение, птица
20:54, 27 июля 2026
Редкого краснокнижного хищника нашли умирающим на западе Казахстана: что произошло
Птенец, гнездо
10:24, 13 июля 2026
Редкий кадр: в Казахстане показали птенца одной из самых величественных птиц страны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирра Андреева поднимает кулачок
09:04, Сегодня
Андреева высказалась после победы над Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
Элина Свитолина на Итоговом турниром WTA
08:47, Сегодня
Свитолина прокомментировала поражение от Андреевой в финале Итогового турнира WTA
Мирра Андреева идет по корту
08:13, Сегодня
В погоне за Рыбакиной: Андреева обошла Соболенко в обновлённом рейтинге WTA
Постер Нияза Сейсенбека от академии БК Дубай
07:48, Сегодня
Казахстанский баскетболист Нияз Сейсенбек подписал контракт с клубом Евролиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: