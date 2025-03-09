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Происшествия

В Алматы пешеход погиб под колесами микроавтобуса

В Алматы пешеход погиб под колесами микроавтобуса , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 21:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы 9 марта на перекрестке улиц Шаляпина и Берегового произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Вечером водитель микроавтобуса Toyota Haiz сбил мужчину, который неожиданно вышел на дорогу.

По предварительным данным, водитель поздно заметил пешехода из-за сложных погодных условий – обильного снега.

Фото: Zakon.kz

От удара мужчина был отброшен на обочину и, несмотря на попытки медиков, скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, погибший был жителем близлежащего дома, где и произошел наезд.

Фото: Zakon.kz

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, всего в 20 метрах от пешеходного перехода.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы 4 марта 2025 года на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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