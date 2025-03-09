В Алматы пешеход погиб под колесами микроавтобуса
Вечером водитель микроавтобуса Toyota Haiz сбил мужчину, который неожиданно вышел на дорогу.
По предварительным данным, водитель поздно заметил пешехода из-за сложных погодных условий – обильного снега.
Фото: Zakon.kz
От удара мужчина был отброшен на обочину и, несмотря на попытки медиков, скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, погибший был жителем близлежащего дома, где и произошел наезд.
Фото: Zakon.kz
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, всего в 20 метрах от пешеходного перехода.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы 4 марта 2025 года на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.