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События

Сотрудники магазина поймали девушку на попытке кражи в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы молодая девушка попыталась вынести из магазина товар на сумму свыше 36 тыс. тенге. Происходящее заметили сотрудники бутика и вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из торговых центров Жетысуского района. По данным полиции, девушка пыталась незаметно вынести несколько товаров, однако работники магазина вовремя обратили внимание на ее действия.

На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили девушку в управление полиции Жетысуского района.

По данному факту проводится проверка. Действиям девушки дадут правовую оценку, после чего будет принято процессуальное решение.

В полиции напомнили о принципе неотвратимости наказания и призвали граждан уважать чужое имущество.

Ранее в городе Житикаре Костанайской области суд вынес приговор няне, которая украла золотые украшения из квартиры своих работодателей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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