Видео с грубыми нарушениями ПДД и танцами лейтенанта заинтересовало полицейских Алматы

В Казнете распространяют видео, автор которого утверждает, что полицейский Алматы пренебрегает и неуважительно относится к законам, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован в Telegram-канале Egovpress 2 ноября 2023 года.





В полиции Алматы отреагировали на видео и отметили, что по данному факту проведена проверка.

По данным пресс-службы ДП, видео смонтировано из нескольких эпизодов, вырванных из контекста, которые друг к другу не имеют никакого отношения.

"Во фрагментах с автомашинами фигурируют гражданские лица, которые будут привлечены к ответственности за грубые нарушения ПДД. А в эпизоде с танцующим мужчиной фигурирует лейтенант полиции К., который в органах внутренних дел служит чуть меньше месяца и не имеет своего личного транспорта". Пресс-служба ДП Алматы

Полицейский уточнил, что видео с танцем снял его друг несколько месяцев назад, когда он еще не работал в полиции.

"По данному факту проводится служебная проверка". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее в Казнете появилась аудиозапись, на которой сотрудник полиции Алматы уговаривает отказаться от заявления девушку, ставшую жертвой насилия. В пресс-службе полиции города заявили, что в отношении полицейского начата служебная проверка.