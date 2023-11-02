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Видео с грубыми нарушениями ПДД и танцами лейтенанта заинтересовало полицейских Алматы

Видео с грубыми нарушениями ПДД и танцами лейтенанта заинтересовало полицейских Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казнете распространяют видео, автор которого утверждает, что полицейский Алматы пренебрегает и неуважительно относится к законам, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован в Telegram-канале Egovpress 2 ноября 2023 года.


В полиции Алматы отреагировали на видео и отметили, что по данному факту проведена проверка.

По данным пресс-службы ДП, видео смонтировано из нескольких эпизодов, вырванных из контекста, которые друг к другу не имеют никакого отношения.

"Во фрагментах с автомашинами фигурируют гражданские лица, которые будут привлечены к ответственности за грубые нарушения ПДД. А в эпизоде с танцующим мужчиной фигурирует лейтенант полиции К., который в органах внутренних дел служит чуть меньше месяца и не имеет своего личного транспорта".Пресс-служба ДП Алматы

Полицейский уточнил, что видео с танцем снял его друг несколько месяцев назад, когда он еще не работал в полиции.

"По данному факту проводится служебная проверка".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее в Казнете появилась аудиозапись, на которой сотрудник полиции Алматы уговаривает отказаться от заявления девушку, ставшую жертвой насилия. В пресс-службе полиции города заявили, что в отношении полицейского начата служебная проверка.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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