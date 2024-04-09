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Психически нездоровый мужчина выкидывал стройматериалы из окна 7-го этажа в Астане

Психически нездоровый мужчина выкидывал стройматериалы из окна 7-го этажа в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 23:14 Фото: pixabay
В Астане попало на видео, как мужчина выкидывает из окна жилого комплекса "Варшава" строительные материалы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мраморные плиты падают и громко разбиваются об асфальт неподалеку от детской площадки. 

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Астаны.

"Сотрудниками полиции установлен 49-летний житель данного жилого комплекса, который бригадой скорой медицинской помощи помещен в специальное лечебное учреждение", – рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины. 

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