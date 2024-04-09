Психически нездоровый мужчина выкидывал стройматериалы из окна 7-го этажа в Астане

В Астане попало на видео, как мужчина выкидывает из окна жилого комплекса "Варшава" строительные материалы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мраморные плиты падают и громко разбиваются об асфальт неподалеку от детской площадки.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Астаны.

"Сотрудниками полиции установлен 49-летний житель данного жилого комплекса, который бригадой скорой медицинской помощи помещен в специальное лечебное учреждение", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины.