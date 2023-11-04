Купить дешевое мясо: казахстанские мошенники используют новую схему

В Костаная женщина хотела купить фарш и нарвалась на мошенников, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о факте мошенничества. Она рассказала, что 21 октября написала сообщение в группу в WhatsApp, в которой публикуются объявление о реализации мяса. Администратор группы ответила, что в настоящее время ее запрос на приобретение фарша пока не может быть исполнен, так как в наличие его не было.



"Позже, ей поступило сообщение с незнакомого номера о том, что она может приобрести фарш еще по более низкой цене, нежели предлагают в группе. Девушка отправила деньги на указанный номер – 13 тыс. тенге, но продукта так и не дождалась", – рассказали в ДП Костанайской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в социальной сети Facebook казахстанцы все чаще стали получать предложения оформить кредит на сумму до 90 млн тенге всего под 2%. Им на эти деньги предлагают купить недвижимость или открыть бизнес. Это все дело рук мошенников.