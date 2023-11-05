На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины

В Западно-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Мой Город", 56-летний житель села Январцево числился пропавшим до 4 ноября, пока его не обнаружили мертвым.

В полиции не уточнили, когда именно пропал мужчина.

Расследование смерти жителя села ведет приуральный отдел полиции.

Ранее жители села Байтерек пожаловались на то, что бродячие собаки нападают на домашний скот в ЗКО.

