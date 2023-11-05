На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
Фото: wikimedia
В Западно-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, сообщает Zakon.kz.
По данным портала "Мой Город", 56-летний житель села Январцево числился пропавшим до 4 ноября, пока его не обнаружили мертвым.
В полиции не уточнили, когда именно пропал мужчина.
Расследование смерти жителя села ведет приуральный отдел полиции.
Ранее жители села Байтерек пожаловались на то, что бродячие собаки нападают на домашний скот в ЗКО.
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