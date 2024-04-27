Тело пропавшего в Жетысуской области мужчины обнаружили на дне реки

Парень, пропавший без вести 4 дня назад в Коксуском районе, обнаружен мертвым на дне реки, сообщает Zakon.kz.

"27 апреля в ходе поисковых мероприятий труп пропавшего без вести обнаружили на дне реки Коксу без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначены необходимые экспертизы", – сообщил заместитель начальника ДП Елдар Абдикенов.

Заявил о пропаже 29-летнего жителя села Енбекшиказах отец в начале недели, 23 апреля. С его слов, он вышел на выпас скота и не вернулся. На поиски без вести пропавшего ориентировали весь личный состав районной полиции, местных жителей и волонтеров.

В тот же день лошадь пропавшего парня обнаружили в селе Жаналык Ескельдинского района. Учитывая, что соседние села разделяет река Коксу, к поискам также подключились спасатели области.



"Полиция региона обращается к сельским жителям быть максимально осторожными и бдительными. Не забывайте о том, что в паводковый период наблюдается увеличение объема воды в водоемах, а скорость течения в них может быть непредсказуемой. Благодарим местных жителей и волонтеров за оказание непосильного содействия органам правопорядка", – написала пресс-служба ДП Жетысуской области.

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