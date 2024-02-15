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В Абайской области троих лжеполицейских задержали настоящие

Группу лжеполицейских задержали в Абайской области Фото: polisia.kz
Лжеполицейские сняли со счета жителя Абайской области почти миллион тенге, передает Zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что жителя Жарминского района на улице остановили неизвестные люди, которые представились полицейскими. Они попросили его предоставить удостоверение личности. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, молодые люди ушли.

"Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. Когда  с его счета были списаны деньги, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию", – говорится в тексте сообщения.
Группу лжеполицейских задержали в Абайской области

Фото: polisia.kz

По "горячим следам" оперативники определили подозреваемых и задержали их. Лжеполицейскими оказались трое жителей СКО. В настоящее время они взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к возможным аналогичным преступлениям.

В Алматы, представляясь сотрудниками полиции, двое мужчин грабили прохожих.

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