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Более 70 человек искали три дня мужчину в горах Алматы

Спасатели искали три дня мужчину в горах Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В горах Заилийского Алатау потерялся мужчина. Его искали три дня. В поисках участвовали более 70 спасателей, волонтеров, кинологов и четыре беспилотника, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, 4 ноября 2023 года мужчина 1971 года рождения обратился по номеру "112" с сообщением, что находится в районе водопада Аюсай-3.

Также заявил, что "видит город с высоты и не может самостоятельно спуститься с крутого склона".

После вызова на поисково-спасательные работы были направлены специалисты.

"По прибытии в ущелье Аюсай спасатели в ночное время суток обследовали все 3 водопада ущелья "Аюсай", где мог находиться потерявшийся".Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

"Поиски туриста велись в темное время суток, в сложном горном рельефе – крутых склонах. При проведении спасательных работ спасатели применяли альпинистское снаряжение. Утром 5 ноября к операции присоединилась еще одна группа волонтеров ДСС – Добровольной Службы спасения, также были привлечены дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчет".Пресс-служба ДЧС Алматы
Более 70 человек искали три дня мужчину в горах Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Вертолет был приведен в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах. Поэтому работали дроны и командно-штабная машина ДЧС города.

Уже 6 ноября выше третьего водопада волонтеры с помощью дрона визуально обнаружили туриста.

"Всего в поисково-спасательных работах на 6 ноября было задействовано: 71 человек, 5 кинологических расчетов, 10 единиц техники, 4 БПЛА".Пресс-служба ДЧС Алматы

24 сентября 2023 года сообщалось, что двух подростков, потерявшихся в горах Заилийского Алатау, спасли сотрудники МЧС. По словам спасателей, подростки пробыли в горах более 9 часов.

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