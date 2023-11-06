Более 70 человек искали три дня мужчину в горах Алматы
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, 4 ноября 2023 года мужчина 1971 года рождения обратился по номеру "112" с сообщением, что находится в районе водопада Аюсай-3.
Также заявил, что "видит город с высоты и не может самостоятельно спуститься с крутого склона".
После вызова на поисково-спасательные работы были направлены специалисты.
"По прибытии в ущелье Аюсай спасатели в ночное время суток обследовали все 3 водопада ущелья "Аюсай", где мог находиться потерявшийся".Пресс-служба ДЧС Алматы
Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.
"Поиски туриста велись в темное время суток, в сложном горном рельефе – крутых склонах. При проведении спасательных работ спасатели применяли альпинистское снаряжение. Утром 5 ноября к операции присоединилась еще одна группа волонтеров ДСС – Добровольной Службы спасения, также были привлечены дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчет".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Вертолет был приведен в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах. Поэтому работали дроны и командно-штабная машина ДЧС города.
Уже 6 ноября выше третьего водопада волонтеры с помощью дрона визуально обнаружили туриста.
"Всего в поисково-спасательных работах на 6 ноября было задействовано: 71 человек, 5 кинологических расчетов, 10 единиц техники, 4 БПЛА".Пресс-служба ДЧС Алматы
24 сентября 2023 года сообщалось, что двух подростков, потерявшихся в горах Заилийского Алатау, спасли сотрудники МЧС. По словам спасателей, подростки пробыли в горах более 9 часов.