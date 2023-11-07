"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что ответили в полиции Жетысуской области

Накануне, 6 ноября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что школьник погиб под колесами авто, якобы принадлежащей акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Жетысуской области. Данный факт Zakon.kz прокомментировали в полиции региона.

Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, смертельная авария произошла в минувший четверг, 2 ноября.

"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник в Жетысуской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Бигаш Ескельдинского района вечером 2 ноября. В результате аварии ученик 9 класса Асыл Турсынбай погиб на месте происшествия. Как стало известно, автомашиной управляла аким Коксуского сельского округа Кербулакского района Бахтиярова Алия Маратовна. Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции составили протокол, однако нарушителя ПДД не стали водворят в ИВС", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что похороны мальчика прошли 4 ноября.

На информацию из соцсетей отреагировали в областном департаменте полиции, где подтвердили гибель школьника.

"12-летний подросток погиб 2 ноября под колесами Hyundai Creta. Установлено, что автомобилем управляла 39-летняя женщина", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Жетысуской области.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") УК РК.

"Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование ДТП с участием несовершеннолетнего находится в производстве областного управления дознания". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области произошла авария, в результате которой погиб человек, двое – пострадали. Смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек – Коктал в Кербулакском районе. Подробнее здесь.