Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что ответили в полиции Жетысуской области

"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что ответили в полиции Жетысуской области Фото: Zakon.kz
Накануне, 6 ноября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что школьник погиб под колесами авто, якобы принадлежащей акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Жетысуской области. Данный факт Zakon.kz прокомментировали в полиции региона.

Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, смертельная авария произошла в минувший четверг, 2 ноября.

"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник в Жетысуской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Бигаш Ескельдинского района вечером 2 ноября. В результате аварии ученик 9 класса Асыл Турсынбай погиб на месте происшествия. Как стало известно, автомашиной управляла аким Коксуского сельского округа Кербулакского района Бахтиярова Алия Маратовна. Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции составили протокол, однако нарушителя ПДД не стали водворят в ИВС", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что похороны мальчика прошли 4 ноября.

На информацию из соцсетей отреагировали в областном департаменте полиции, где подтвердили гибель школьника.

"12-летний подросток погиб 2 ноября под колесами Hyundai Creta. Установлено, что автомобилем управляла 39-летняя женщина", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Жетысуской области.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") УК РК.

"Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование ДТП с участием несовершеннолетнего находится в производстве областного управления дознания".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области произошла авария, в результате которой погиб человек, двое – пострадали. Смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек – Коктал в Кербулакском районе. Подробнее здесь.

Читайте также

Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"
Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"
"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что известно о подозреваемой
"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что известно о подозреваемой
Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы
Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы
Динара Халдарова
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления