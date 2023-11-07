"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что известно о подозреваемой

В акимате Кербулакского района 7 ноября 2023 года предоставили информацию по акиму Коксуского сельского округа Алие Бактияровой, которую подозревают в смертельном наезде на школьника, сообщает Zakon.kz.

В районном акимате уточнили, что Алия Бактиярова занимает должность акима Коксуского сельского округа с 3 апреля 2018 года.

"Бактиярова Алия Маратовна на сегодняшний день дисциплинарных проступков не совершала, ранее не судима. В настоящее время аким округа находится на рабочем месте", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в акимате Кербулакского района.

Также в районном акимате рассказали, когда примут меры в отношении Бахтияровой.

"После завершения расследования дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в Ескельдинском районе, в отношении акима Коксуского сельского округа Алии Бахтияровой будут приняты соответствующие меры". Акимат Кербулакского района

6 ноября 2023 года в соцсетях появилась информация, что школьник погиб под колесами авто, якобы принадлежащей акиму Коксуского сельского округа Кербулакского района Жетысуской области Алие Бахтияровой. В полиции региона подтвердили, что 2 ноября 12-летний подросток погиб под колесами Hyundai Creta. При этом полицейские не уточнили, кто именно был за рулем мини-кроссовера, а лишь отметили, что "автомобилем управляла 39-летняя женщина". Подробности здесь.