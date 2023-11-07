Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Абайской области 7 ноября, уполномоченные органы провели рейд в Краснокордонском лесничестве Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей Орманы" и обнаружили там несколько заготовок для поджога леса.
По данным прокуратуры, 28 октября в кварталах №172 и №175 лесничества обнаружили три шалаша под соснами и несколько шин. 5 ноября аналогичные заготовки нашли в квартале №1. Их немедленно ликвидировали.
По этим фактам УП Семея ведет досудебное расследование, ход которого находится под контролем прокуратуры Абайской области.
В июне 2023 года в природном резервате "Семей Орманы" произошел крупный пожар, унесший жизни 14 человек. Возгорание удалось локализовать 14 июня, но окончательно ликвидировали пожар только месяц спустя.