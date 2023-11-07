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Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"

Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы" Фото: pixabay
Полиция Семея проводит досудебное расследование по факту обнаружения заготовок для поджога леса в природном резервате "Семей Орманы", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Абайской области 7 ноября, уполномоченные органы провели рейд в Краснокордонском лесничестве Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей Орманы" и обнаружили там несколько заготовок для поджога леса.

По данным прокуратуры, 28 октября в кварталах №172 и №175 лесничества обнаружили три шалаша под соснами и несколько шин. 5 ноября аналогичные заготовки нашли в квартале №1. Их немедленно ликвидировали.

По этим фактам УП Семея ведет досудебное расследование, ход которого находится под контролем прокуратуры Абайской области.

В июне 2023 года в природном резервате "Семей Орманы" произошел крупный пожар, унесший жизни 14 человек. Возгорание удалось локализовать 14 июня, но окончательно ликвидировали пожар только месяц спустя.

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