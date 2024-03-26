Три газовых баллона успели вынести пожарные из горящего дома в ВКО
Фото: скриншот видео
26 марта в поселке Глубокое по улице Калинина в жилом частном доме произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции кровли, перегородки, мебель, личные вещи, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, с огнем справились на площади 40 кв. м.
"Пожарными при тушении вынесено три газовых баллона. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в жилье. Особое внимание уделять состоянию электропроводки и печного отопления". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что в Актау в двухэтажном жилом доме произошел крупный пожар.
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