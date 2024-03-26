Три газовых баллона успели вынести пожарные из горящего дома в ВКО

Фото: скриншот видео

26 марта в поселке Глубокое по улице Калинина в жилом частном доме произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции кровли, перегородки, мебель, личные вещи, сообщает Zakon.kz.

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