За сбор черемши осудили жительницу Риддера

За сбор дикого лука, который числится в списке редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, жительницу Риддера приговорили к году ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

В суде Риддера рассмотрели дело в отношении местной жительницы, которая незаконно собрала почти тысячу единиц черемши. С рюкзаком, набитым листьями растения, женщину в мае текущего года задержали полицейские, передает YK-news.

"Женщина призналась, что для заготовки калбы специально ездила в лес в районе села Черемшанка. Всего у нее изъяли 984 растения. Ущерб, нанесенный ее действиями КГУ "Черемшанское лесное хозяйство", составил 1 697 400 тенге", – пишет издание.

В суде дело рассмотрели по статье 339 Уголовного кодекса "Незаконная добыча, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов, а также растений, на которые введен запрет на пользование".

По решению судьи женщину признали виновной и приговорили к году ограничения свободы.

Черемша, или лук мелкосетчатый, находится в списке редких растений или растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

В начале года в Казахстане утвердили перечень редких и реликтовых растений. В перечень входят более 400 видов.

