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Несуществующие путевки продавал в соцсетях житель Кокшетау

Несуществующие путевки продавал в соцсетях житель Кокшетау Фото: freepik
Жителя Кокшетау задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он выдавал себя за туроператора и продавал пользователям соцсетей несуществующие путевки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 7 ноября, в полицию Кокшетау обратился житель Астаны. Мужчина рассказал, что в начале сентября увидел в Instagram объявление о продаже туристических путевок. Условия его заинтересовали, и он связался с "туроператором".

Доверившись "организатору" туристических поездок, житель Астаны оплатил четыре путевки в Таиланд на общую сумму более 1 млн тенге. Средства он перечислил на счет, якобы принадлежавший сотруднику агентства. Но ни путевок, ни денег астанчанин больше так и не увидел: "туроператор" перестал выходить на связь.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК и оперативно установила подозреваемого. 20-летнего жителя Кокшетау задержали, в его отношении ведут следствие.

Ранее пенсионеры из Экибастуза отдали 15 млн тенге мошеннику, который выдавал себя за сотрудника КНБ.

Остерегайтесь мошенников! Важная информация о том, как обезопасить себя от злоумышленников – в совместной рубрике Zakon.kz и Отбасы банка.

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Астана Акмолинская область Кокшетау Остерегайтесь мошенников
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