Жестокое убийство двухлетнего ребенка в Темиртау: отчим получил пожизненный срок

В Темиртау 8 ноября состоялся суд над отчимом, который жестоко убил своего двухлетнего пасынка, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 21 марта 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил ребенка.

Тело двухлетнего малыша обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. Подозреваемого задержали 24 марта. Он дал признательные показания. 27 марта его арестовали.

У ребенка, помимо ножевых ранений в сердце, была сломана рука. По словам матери мальчика, когда ее мужа задержали, у него были изрезаны руки – в кустах попытался вскрыть себе вены. Также она утверждала, что на следственном эксперименте он хотел закосить под дурачка, чтобы не садиться в тюрьму, а попасть на лечение в больницу.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.