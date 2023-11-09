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Лесной пожар в Абайской области: был ли поджог

Казахстан лес пожар МЭПР Абайская область Нысанбаев поджог Фото: МО РК
О причинах участившихся лесных пожаров высказался министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 9 ноября на брифинге в СЦК, передает Zakon.kz.

Как уточнил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, специальная комиссия установила причину лесного пожара в Абайской области в начале июня 2023 года, в котором погибли 14 человек.

"По лесному пожару в Абайской области есть заключение специальной комиссии, созданной из числа представителей заинтересованных государственных органов, где четко сказано, что причиной пожара был сухой грозовой разряд. Есть тому доказательство – отдельно стоящее дерево, откуда распространился пожар. Это официальная версия, и мы ее придерживаемся".Ерлан Нысанбаев

В то же время министр признал, что в разные годы были факты умышленных поджогов леса в Казахстане. Но в случае лесных пожаров в Абайской области причиной стали, вероятнее всего, природные явления.

"Сказать, что в основном лесные пожары возникают от поджогов, это будет неправильно. Как показывает статистика, 70% лесных пожаров у нас приходит из степи как результат сельскохозяйственных палов. Второе – это характерно для Прииртышья, для ленточного бора – возникновение пожара по причине сухих грозовых разрядов. В моей практике было, когда я работал в Семипалатинской области, за сутки могло быть до 25 сухих грозовых разрядов".Ерлан Нысанбаев

Крупный лесной пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. В лесничестве "Семей-орманы" выгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

1 июля Генеральная прокуратура назвала подозреваемых в лесном пожаре в Абайской области. Подозреваемыми стали представители руководства резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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