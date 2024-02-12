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Лесные пожары в Казахстане будет выявлять искусственный интеллект

Казахстан лесные пожары МЭПР Нысанбаев искусственный интеллект Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на правительственном часе в Мажилисе 12 февраля 2024 года рассказал о внедрении системы раннего обнаружения лесных пожаров в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, проект по раннему выявлению лесных пожаров путем внедрения цифровизации в лесном хозяйстве уже одобрен комиссией по цифровизации при президенте.

"Разработано соответствующее техническое задание на программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта. В рамках проекта планируется создать единый Ситуационный центр раннего обнаружения пожаров и быстрого принятия решений, мониторинга на территории лесных массивов страны путем группировки данных из различных источников". Ерлан Нысанбаев

По его словам, пожары обнаруживают специальные камеры видеонаблюдения радиусом до 30 км.

"В прошлом году данная система была внедрена в заповеднике "Ертіс орманы" и национальном парке "Кокшетау". Аналогичные системы есть и в Национальном парке "Бурабай", природном парке "Медеу". Система, внедренная в Национальном парке "Бурабай", показала свою эффективность. Например, раньше средняя площадь лесных пожаров составляла 80 га, после внедрения системы она сократилась до 1,5 га".Ерлан Нысанбаев

При этом, по информации главы МЭПР, в лесных учреждениях Северо-Казахстанской и Костанайской областей пока установлена ​​только система видеонаблюдения, которая нуждается в доработке.

Самый масштабный лесной пожар в 2023 году в Казахстане разгорелся 8 июня в резервате "Семей орманы". Пожар тушили около месяца, он унес жизни 15 человек, сгорело 60 тыс. га леса.

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