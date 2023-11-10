Задержание экс-министра Бишимбаева прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов в кулуарах Минюста 10 ноября прокомментировал задержание экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались деталями дела Куандыка Бишимбаева, которого задержали по подозрению в убийстве супруги.

"Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят. У нас есть сотрудники следственного департамента, которые этим делом занимаются. Они, я думаю, впоследствии вам прокомментируют". Сакен Сарсенов

Подробностями задержания Сакен Сарсенов делиться не стал. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД также отказался комментировать.

"Сейчас не могу. В рамках следственных мероприятий, которые происходят, я ничего комментировать не могу. Наш ДП всем разослал одинаковую информацию. Поэтому говорить, что кому-то подтвердили, а кому-то нет, наверное, некорректно". Сакен Сарсенов

Куандыка Бишимбаева, ранее осужденного за коррупцию бывшего министра национальной экономики, задержала 9 ноября полиция Астаны. Об этом сообщили несколько казахстанских Telegram-каналов. Экс-министра подозревают в том, что он до смерти избил жену в столичном ресторане Bau. Полиция распространила пресс-релиз, в котором подтвердила факт гибели женщины в результате побоев, однако отказалась раскрывать имя задержанного. В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 9 ноября в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили труп женщины 1992 года рождения.

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам заключения. Через девять месяцев он подал ходатайство о переводе в колонию-поселение, но суд удовлетворил ходатайство частично – в январе 2019 года экс-министра перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте. 11 октября 2019 года Куандык Бишимбаев вышел на свободу. В пресс-службе КУИС МВД РК сообщили, что ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении рассмотрел и удовлетворил 25 сентября 2019 года Абайский районный суд Шымкента. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.