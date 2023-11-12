18-летнего парня обвиняют в наезде на девушку-подростка в Абайской области

Фото: Zakon.kz

4 ноября текущего года в Бескарагайском районе на трассе Семей – Долонь – Коянбай 162/22 км произошло ДТП, 18-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на 15-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Девочка с различными травмами была доставлена в больницу.

"В тот же день, Бескарайским районным отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Пресс-служба ДП Абайской области Родные пострадавшей заявляют, что водитель, 18-летний парень, автомобиль угнал у отца. "Водитель, 18-летний мальчик, угнал у отца машину. В 19:00 как бы уже темно. Их было 4 ребятишек, но моя с краю шла. Он, получается, на скорости сбил, и от удара она перелетела через машину. Сейчас сделали первую операцию, состояние тяжелое. Отец говорит, что не давал ключи, но этот мальчик, получается, сел за руль без прав. Он сейчас находится дома. Поехала в Борас, написала ходатайство, чтобы этого парня закрыли. Мне надо, чтобы это увидел департамент," – заявляют на видео близкие пострадавшей. В полиции отметили, что по данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции региона. Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области. Читайте также Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции Экибастузцы массово жалуются на едкий запах от воды из-под крана КНБ: Казахстанец разочаровался в радикальных идеях и сдался

Следите за новостями zakon.kz в: