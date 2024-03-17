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Четыре человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Абайской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 11:57 Фото: freepik
В Бескарагайском районе на трассе Семей – Павлодар опрокинулся автомобиль. В результате ДТП четырех человек доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об аварии поступило в ночь на 17 марта на линию трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) "Семёновка", сообщили в МЧС.

По прибытии медики-спасатели увидели опрокинувшееся авто и приступили к помощи.

"Сотрудники ТМСП незамедлительно оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и с различными травмами доставили их в Центральную районную больницу села Бескарагай", – говорится в сообщении МЧС.

Фотографии с места ДТП в министерстве не предоставили.

9 марта в Алматинской области спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, который оказался зажат деформированным кузовом после аварии.

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