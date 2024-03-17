Четыре человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Абайской области

В Бескарагайском районе на трассе Семей – Павлодар опрокинулся автомобиль. В результате ДТП четырех человек доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об аварии поступило в ночь на 17 марта на линию трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) "Семёновка", сообщили в МЧС.



По прибытии медики-спасатели увидели опрокинувшееся авто и приступили к помощи.

"Сотрудники ТМСП незамедлительно оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и с различными травмами доставили их в Центральную районную больницу села Бескарагай", – говорится в сообщении МЧС.

Фотографии с места ДТП в министерстве не предоставили.

9 марта в Алматинской области спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, который оказался зажат деформированным кузовом после аварии.

