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Алматинская котельная отключилась на короткое время

котельная Фото: freepik
В котельной "Южная" в Алматы произошло кратковременного отключения электроэнергии. По официальным данным, в настоящее время она работает в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.
"12 ноября в 09. 40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе было зафиксировано кратковременное отключение подачи электрической энергии с остановкой оборудования. На водогрейном котле №3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси", - говорится в сообщении управление энергетики и водоснабжения Алматы.

По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок.

Проблему устранили за 10 минут – были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.

В настоящее время котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

С 12 по 15 ноября 2023 года в городе Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в снег. В этой связи Управление развития коммунальной инфраструктуры города выступило с заявлением.

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