Животноводы в Абайской области бьют тревогу из-за орудующих банд скотокрадов

Животноводы Абайской области Казахстана выражают обеспокоенность из-за участившихся случаев скотокрадства. В Жарминском районе, по их словам, с пастбищ пропадают целые стада крупного рогатого скота и табуны лошадей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября телеканал "КТК", местные фермеры утверждают, что за кражами стоят организованные преступные группы (ОПГ).

По словам животноводов, ситуация особенно сложна в районе Суыкбулак, расположенном в 80 километрах от Семея. Как сообщает Нуржамал Баймагамбетова, владелица фермы, за последние месяцы с ее пастбищ исчезло свыше 20 голов крупного рогатого скота. Несмотря на регулярные обращения в полицию, похищенные животные пока не найдены.

По данным Департамента полиции Абайской области, за 10 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 94 факта кражи скота, 85% из которых произошли на вольном выпасе. Общий ущерб оценивается в 218 миллионов тенге, из которых более половины удалось возместить. В рамках расследований было задержано 18 человек, 11 из которых входят в четыре организованные группы.

Как отметил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Абайской области Даурен Алимбаев, в Жарминском районе зарегистрировано 14 случаев скотокрадства с начала года, из которых раскрыты три.

"Основная причина краж – это оставление скота на вольном выпасе без надлежащего контроля", – сообщил Алимбаев.

Местные животноводы, вынужденные работать в условиях постоянного стресса, начали приобретать GPS-трекеры для отслеживания передвижения своих животных, опасаясь, что в противном случае лишатся значительной части поголовья.

Ранее сообщалось, что миллиард тенге, выделенный государством на покупку скота, украли фермеры.

