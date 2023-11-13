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Мужчину столкнули под колеса грузовика в Алматинской области

Мужчину столкнули под колеса фуры в Алматинской области Фото: pixabay
Полиция Алматинской области возбудила дело об умышленном убийстве после того, как женщина толкнула мужчину под колеса фуры на трассе "Алматы – Бишкек", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области 13 ноября, полиция возбудила и расследует дело по ч. 1 ст. 99 УК РК после того, как мужчину столкнули под движущийся грузовик на трассе "Алматы – Бишкек". Смертельный инцидент произошел еще 30 октября в Карасайском районе.

В полицию обратились очевидцы, рассказавшие, что грузовой тягач Volvo насмерть сбил мужчину. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что гибель жертвы не была случайной: по информации следствия, стоявшая рядом женщина целенаправленно вытолкнула погибшего под колеса большегруза. Полиция начала расследование дела об убийстве.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", – сообщили в полиции.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.

Ранее в Жетысуской области насмерть сбили сидевшего на дороге мужчину.

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