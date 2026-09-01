#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
Общество

Звонок из "налоговой" лишил казахстанского пенсионера 2,6 млн тенге

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:06 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области киберполиция расследует очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленников стал пожилой местный житель, лишившийся почти 2,6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, схема началась со звонка неизвестных, которые представились сотрудниками Департамента государственных доходов.

Они заявили пенсионеру, что на его имя прямо сейчас пытаются оформить сторонние кредиты. Для "защиты сбережений" аферисты предложили перевести деньги на "безопасные счета".

"Поверив звонившим, акмолинец снял со своего депозитного счета 2 590 000 тенге. Затем через терминалы в торговых домах он перевел денежные средства на счета дропперов. Лишь после совершения переводов мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию", – говорится в сообщении ДП.

Полицейские уже изъяли квитанции о переводах в качестве вещественных доказательств и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В МВД напоминают: звонки от имени банков, налоговой или правоохранительных органов с сообщениями о подозрительных операциях – стандартная уловка аферистов. Их главная задача – вызвать панику и заставить человека действовать безотлагательно.

Стражи порядка подчеркивают, что настоящие госслужащие и полицейские никогда не требуют переводить личные сбережения на третьи счета.

При любом подобном звонке необходимо сразу положить трубку, самостоятельно перезвонить в банк или ведомство по официальному номеру и ни в коем случае не передавать незнакомцам SMS-коды и реквизиты карт. Особое внимание стоит уделить пожилым родственникам и заранее предупредить их о возможных рискованных схемах.

В Астане ранее раскрыли группу людей, которые за четыре дня разослали 150 тысяч мошеннических сообщений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
00:36, 12 января 2026
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
12:25, 28 декабря 2024
Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
23:26, 14 августа 2026
Казахстанским пенсионерам обещали списать кредиты, но оставили с долгами на 16 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
19:05, Сегодня
Известный казахстанский специалист Есмагамбетов сделал прогноз на победителя КПЛ
Даниил Медведев после победного матча
18:31, Сегодня
Американский бейсбольный клуб отправил победителю Almaty Open Медведеву ведро жвачки
Фото: ATP
18:10, Сегодня
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Сегодня
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: