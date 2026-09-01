Звонок из "налоговой" лишил казахстанского пенсионера 2,6 млн тенге

В Акмолинской области киберполиция расследует очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленников стал пожилой местный житель, лишившийся почти 2,6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, схема началась со звонка неизвестных, которые представились сотрудниками Департамента государственных доходов.

Они заявили пенсионеру, что на его имя прямо сейчас пытаются оформить сторонние кредиты. Для "защиты сбережений" аферисты предложили перевести деньги на "безопасные счета".

"Поверив звонившим, акмолинец снял со своего депозитного счета 2 590 000 тенге. Затем через терминалы в торговых домах он перевел денежные средства на счета дропперов. Лишь после совершения переводов мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию", – говорится в сообщении ДП.

Полицейские уже изъяли квитанции о переводах в качестве вещественных доказательств и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В МВД напоминают: звонки от имени банков, налоговой или правоохранительных органов с сообщениями о подозрительных операциях – стандартная уловка аферистов. Их главная задача – вызвать панику и заставить человека действовать безотлагательно.

Стражи порядка подчеркивают, что настоящие госслужащие и полицейские никогда не требуют переводить личные сбережения на третьи счета.

При любом подобном звонке необходимо сразу положить трубку, самостоятельно перезвонить в банк или ведомство по официальному номеру и ни в коем случае не передавать незнакомцам SMS-коды и реквизиты карт. Особое внимание стоит уделить пожилым родственникам и заранее предупредить их о возможных рискованных схемах.

В Астане ранее раскрыли группу людей, которые за четыре дня разослали 150 тысяч мошеннических сообщений.