Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек Фото: zakon.kz
13 ноября около 4:00 утра, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие в районе 19-го километра вблизи трассы Алматы-Бишкек на улице Центральная, в районе садовых товариществ, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Maxima двигался в южном направлении в сторону трассы Алматы-Бишкек. Водитель утверждает, что его ослепил встречный автомобиль.

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

По его словам, из-за низкой видимости из-за капель дождя он не смог вовремя заметить присутствие пешеходов на дороге и сбил двух мужчин, один из которых оказался инвалидом-колясочником.

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Двое мужчин стали жертвами этого страшного происшествия. Один из них, находившийся в инвалидном кресле, получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в больницу Каскелен. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй мужчина погиб на месте происшествия, его тело было отброшено на несколько десятков метров вперед.

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Погодные условия, включая дождь и плохую видимость, сделали ситуацию на трассе крайне сложной. 

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

Фото: zakon.kz

Дознаватели Алматинской области начали расследование инцидента, проведение соответствующих экспертиз позволит установить все обстоятельства и причины данного происшествия.

Ранее сообщалось, как 82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау. С санкции суда мужчину арестовали на два месяца. 

Читайте также

Подозреваемых в кражах на 100 млн тенге задержали поличным в Костанае
Подозреваемых в кражах на 100 млн тенге задержали с поличным в Костанае
82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау
82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау
Пьяный водитель в Костанайской области открыл стрельбу по полицейским
Пьяный водитель напал на полицейских с ружьем в Костанайской области
Жанель Абдрахманова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления