Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек
Автомобиль Nissan Maxima двигался в южном направлении в сторону трассы Алматы-Бишкек. Водитель утверждает, что его ослепил встречный автомобиль.
Фото: zakon.kz
По его словам, из-за низкой видимости из-за капель дождя он не смог вовремя заметить присутствие пешеходов на дороге и сбил двух мужчин, один из которых оказался инвалидом-колясочником.
Фото: zakon.kz
Двое мужчин стали жертвами этого страшного происшествия. Один из них, находившийся в инвалидном кресле, получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в больницу Каскелен. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй мужчина погиб на месте происшествия, его тело было отброшено на несколько десятков метров вперед.
Фото: zakon.kz
Фото: zakon.kz
Фото: zakon.kz
Погодные условия, включая дождь и плохую видимость, сделали ситуацию на трассе крайне сложной.
Фото: zakon.kz
Фото: zakon.kz
Дознаватели Алматинской области начали расследование инцидента, проведение соответствующих экспертиз позволит установить все обстоятельства и причины данного происшествия.
Ранее сообщалось, как 82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау. С санкции суда мужчину арестовали на два месяца.