Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек

13 ноября около 4:00 утра, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие в районе 19-го километра вблизи трассы Алматы-Бишкек на улице Центральная, в районе садовых товариществ, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Maxima двигался в южном направлении в сторону трассы Алматы-Бишкек. Водитель утверждает, что его ослепил встречный автомобиль.

Фото: zakon.kz

По его словам, из-за низкой видимости из-за капель дождя он не смог вовремя заметить присутствие пешеходов на дороге и сбил двух мужчин, один из которых оказался инвалидом-колясочником.

Фото: zakon.kz

Двое мужчин стали жертвами этого страшного происшествия. Один из них, находившийся в инвалидном кресле, получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в больницу Каскелен. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй мужчина погиб на месте происшествия, его тело было отброшено на несколько десятков метров вперед.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Погодные условия, включая дождь и плохую видимость, сделали ситуацию на трассе крайне сложной.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Дознаватели Алматинской области начали расследование инцидента, проведение соответствующих экспертиз позволит установить все обстоятельства и причины данного происшествия.

Ранее сообщалось, как 82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау. С санкции суда мужчину арестовали на два месяца.