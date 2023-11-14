Школу эвакуировали в Семее после сообщения о бомбе

Утром 13 ноября неизвестные позвонили в полицию Семея и сообщили о взрывном устройстве, заложенном в одной из школ. Учащихся и персонал школы спасатели эвакуировали, сообщает Zakon.kz.

Сообщение на пульт "102" поступило, по данным пресс-службы департамента полиции, в 10:30 утра. На место незамедлительно выехали спецслужбы и провели проверку здания, передает Аltaynews.kz.

"Сотрудники и учащиеся в целях безопасности были эвакуированы. По результатам обследования поступившая информация не подтвердилась". Пресс-служба департамента полиции Абайской области

Уголовное дело в полиции завели по статье 273 , "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК. В департаменте полиции области Абай предупреждает, что за подобное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это не первый случай, когда школы и другие учебные заведения "минируют" в разных регионах страны. Так, в Жетысуской области в середине сентября поступило сообщение о бомбе в сельской школе. Ранее за подобные сообщения в Западно-Казахстанской области осудили школьника. Он "заминировал" несколько вузов в Актобе и здания трех судов в Кокшетау. Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.