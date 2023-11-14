Целый лес вырубили в Жетысуской области двое мужчин
Фото: pixabay
Около тысячи деревьев уничтожили два жителя Южного Казахстана в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Большегруз с прицепов, заполненные свежесрубленными деревьями остановили сотрудники полиции в Аксуском районе Жетысуской области. Как оказалось, два выходца из Южного Казахстана уничтожили целый лес между поселками Кызылагаш и Сагабуен.
"В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе. Кубатура и причиненный ущерб пока устанавливается. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников"". Пресс-служба департамента полиции Жетысуской области
Подозреваемые – жители Алматы и Талдыкоргана. Мужчинам 28 и 38 лет. Суд постановил установить меру процессуального принуждения "обязательство о явке".
Ранее сенатор Нурлан Бекенов поднял вопрос озеленения страны, отметив, что мы теряем бюджетные деньги, ведь каждое третье дерево не приживается.
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