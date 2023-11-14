Тренера по йоге не стали наказывать за подарок чиновнику в ЗКО

Тренера по йоге освободили от административной ответственности за подарок чиновнику ЗКО, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что в специализированном суде по административным делам завершилось рассмотрение дела в отношении тренера по йоге Маргариты Булдаковой. Ее обвиняли в том, что она совершила правонарушение, вручив коврик для тренировки госслужащему, когда исполнял служебные обязанности. Речь идет о бывшем руководителе облспорта Каймене Есендиярове. Он посчитал действия тренера неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд. А антикоррупционная служба выписала ей штраф в размере 690 тыс. тенге.

Каймен Есендияров в ходе допроса заявил, что на мероприятии он, растерявшись, принял презент. Но спустя несколько минут отдал его своему подчиненному. Тот через юриста сдал подарки в департамент государственного имущества и приватизации.

"До августа 2023 года я занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО. В апреле с официальным письмом к нам обратилась Булдакова и попросила предоставить ей стадион "Юность" для проведения мероприятия. Мы дали согласие. 21 июня во время дня йоги Маргарита Булдакова передала мне коврик для йоги и два ножа. На стадионе было много народу, все фотографировали и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их", – пояснил чиновник.

На прениях адвокат обвиняемой Нурлыбек Юсубалиев отметил, вина его подзащитной не доказана. Инструктор не признала вину и просила суд оправдать ее. Она также отметила, что отныне активисты будут бояться проводить какие-либо благотворительные мероприятия.

"Я больше не буду проводить никакие общественные мероприятия и пропагандировать здоровый образ жизни. Будут только индивидуальные занятия", – сказала Булдакова.

Гособвинитель Маута Уразмагамбетова попросила суд не привлекать Маргариту Булдакову к административной ответственности и ограничиться лишь предупреждением.

Выслушав мнение сторон, судья Ботагоз Баймуханова вынесла решение освободить Маргариту Булдакову от административной ответственности в связи с малой значимостью правонарушения. Суд ограничился вынесением предупреждения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщали, что жительницу Уральска Маргариту Булдакову, известного в городе инструктора йоги и руководителя "Академии здорового образа жизни", оштрафовали за коврик для занятий, который четыре месяца назад она преподнесла в качестве презента чиновнику в День йоги.