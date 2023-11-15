Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подарок чиновнику: в Антикоре рассказали подробности дела против инструктора йоги из Уральска

В Антикоре рассказали подробности дела против инструктора йоги из Уральска Фото: freepik
В Агентстве по противодействию коррупции сообщили подробности дела против инструктора йоги из Уральска, которая преподнесла чиновнику подарок, передает Zakon.kz

Как отметил на брифинге 15 ноября официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, в своих соцсетях инструктор йоги из Уральска Маргарита Булдакова рассказала не обо всех подарках, которые сделала местному чиновнику.

"В материале, который был опубликован в социальных сетях по данному процессу, были некоторые неточности. В первую очередь, авторы материала скрыли, что помимо коврика для йоги в виде подарка был вручен еще и комплект ножей".Арман Тлеукенов

Он также разъяснил, как должен вести себя чиновник при получении подарка.

"Вне зависимости от стоимости подарка, любой госслужащий в рамках статьи 12 закона "О противодействии коррупции" обязан отправить данный подарок в комитет госимущества и приватизации либо на местах в департаменты, что и было сделано данным чиновником. Были вопросы, почему чиновник сразу не вернул подарки человеку, который дарил. В суде представитель Управления (физкультуры и спорта – Прим. ред.) обозначил, что на тот момент была не самая подходящая обстановка, чтобы возвращать подарок, с точки зрения этики. И в суде все эти обстоятельства были приняты".Арман Тлеукенов

2 ноября стало известно, что Маргариту Булдакову – известного в Уральске инструктора йоги и руководителя "Академии здорового образа жизни", оштрафовали на 690 тыс. тенге за подарок, который она преподнесла местному чиновнику в День йоги. В своих соцсетях инструктор написала, что подарила чиновнику коврик для йоги.

Читайте также

Инвестпроекты на 10 миллиардов тенге реализуются в агропромышленном комплексе Карагандинской области
Инвестпроекты на 10 миллиардов тенге реализуются в агропромышленном комплексе Карагандинской области
Казахстан Астана Управление ТЭК арест Антикор взятка
Арест руководителя Управления ТЭК Астаны: в Антикоре озвучили подробности
Казахстан дети ООН жалобы возможность
Дети смогут жаловаться в ООН: Мажилис ратифицировал протокол
Анастасия Прилепская
Антикор Казахстан Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления