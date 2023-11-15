Подарок чиновнику: в Антикоре рассказали подробности дела против инструктора йоги из Уральска

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили подробности дела против инструктора йоги из Уральска, которая преподнесла чиновнику подарок, передает Zakon.kz

Как отметил на брифинге 15 ноября официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, в своих соцсетях инструктор йоги из Уральска Маргарита Булдакова рассказала не обо всех подарках, которые сделала местному чиновнику.

"В материале, который был опубликован в социальных сетях по данному процессу, были некоторые неточности. В первую очередь, авторы материала скрыли, что помимо коврика для йоги в виде подарка был вручен еще и комплект ножей". Арман Тлеукенов

Он также разъяснил, как должен вести себя чиновник при получении подарка.

"Вне зависимости от стоимости подарка, любой госслужащий в рамках статьи 12 закона "О противодействии коррупции" обязан отправить данный подарок в комитет госимущества и приватизации либо на местах в департаменты, что и было сделано данным чиновником. Были вопросы, почему чиновник сразу не вернул подарки человеку, который дарил. В суде представитель Управления (физкультуры и спорта – Прим. ред.) обозначил, что на тот момент была не самая подходящая обстановка, чтобы возвращать подарок, с точки зрения этики. И в суде все эти обстоятельства были приняты". Арман Тлеукенов

2 ноября стало известно, что Маргариту Булдакову – известного в Уральске инструктора йоги и руководителя "Академии здорового образа жизни", оштрафовали на 690 тыс. тенге за подарок, который она преподнесла местному чиновнику в День йоги. В своих соцсетях инструктор написала, что подарила чиновнику коврик для йоги.