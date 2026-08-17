Иностранцев привлекли к ответственности за курение на борту самолетов в Алматы

Транспортные полицейские рассказали о сразу двух инцидентах, связанных с курением в самолете в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент имел место на рейсе Сеул – Алматы. 56-летнего иностранного гражданина передали транспортной полиции после того, как во время полета он проигнорировал требования авиационной безопасности и закурил сигарету в уборной воздушного судна.

Аналогичные нарушения были пресечены и на внутреннем рейсе Алматы – Шымкент. Там правила поведения на борту нарушили иностранные граждане, которые так же решили покурить во время перелета.

"Все правонарушители привлечены к ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна. Транспортные полицейские подчеркивают: соблюдение правил на объектах авиационного и железнодорожного транспорта – это в первую очередь вопрос безопасности всех пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года сотрудники департамента полиции на транспорте пресекли 62 639 правонарушений на объектах авиационного и железнодорожного транспорта. В числе наиболее распространенных – 4 575 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 2 835 фактов нарушения запрета на курение и другие правонарушения.

Сезон отпусков близок к своему логическому завершению, но это не значит, что казахстанцы "повесят чемодан на гвоздь" до следующего лета. Ранее Zakon.kz обратился в Авиационную администрацию Казахстана с просьбой объяснить, что делать, если вы долетели до места назначения без багажа.