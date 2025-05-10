Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане

На территории Афганистана произошли существенные подземные толчки магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.

По оперативной информации Казахстанского национального центра данных, подземные толчки зарегистрированы 10 мая в 10:07 по времени Астаны.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 10 мая 2025 года 05 час. 07 мин. по Гринвичу на территории Афганистана произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 36.62 градуса северной широты, 70.07 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.4. Энергетический класс K=12.2", – говорится в сообщении.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана, очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 809 км на юго-запад от города Алматы.

Ощутимость толчков на территории Казахстана не наблюдалась.

На данный момент сведений из Афганистана о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что 6 мая ощутимое землетрясение зафиксировали сейсмологи в 500 км от Алматы.