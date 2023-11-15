Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП на трассе Алматы – Коргас

В Жетысуской области произошла авария на 333 км республиканской трассы. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Volkswagen Passat.



На месте происшествия погибли двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет.

Фото: polisia.kz

"Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", – рассказали в ДП Жетысуской области.

Полиция начала досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Ранее пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области. Он выехал на полосу встречного движения.