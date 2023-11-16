Крупный пожар разгорелся в гараже грузовых автомобилей в Шемонаихе

В Шемонаихинском районе пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства борются с пожаром по улице Жукова на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, в гараже находились на временном хранении около 40 тонн семян подсолнуха и порядка 30 тонн пшеницы.

"Пожар локализован на площади 300 кв. м. В ликвидации задействованы: пожарные ДЧС - 8 человек личного состава и 3 единицы техники, а также 4 сотрудника крестьянского хозяйства и 2 единицы техники". Пресс-служба ДЧС ВКО





Ранее сообщалось, что в Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка.