Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся в гараже грузовых автомобилей в Шемонаихе

пожар в гараже Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Шемонаихинском районе пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства борются с пожаром по улице Жукова на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, в гараже находились на временном хранении около 40 тонн семян подсолнуха и порядка 30 тонн пшеницы.

"Пожар локализован на площади 300 кв. м. В ликвидации задействованы: пожарные ДЧС - 8 человек личного состава и 3 единицы техники, а также 4 сотрудника крестьянского хозяйства и 2 единицы техники". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что в Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка.

Читайте также

психотропные препараты
Жителя Атырау подозревают в хранении психотропных препаратов
пожар в гараже
Крупный пожар потушили в Шемонаихе
жители ВКО требуют возобновить отстрел волков
Жители ВКО просят возобновить отстрел волков
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Шемонаиха
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления