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Крупный пожар потушили в Астане

Крупный пожар потушили в Астане Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане потушили крупный пожар, разгоревшийся сегодня, 19 февраля 2024 года, в мебельном цехе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 12:23 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Площадь пожара – 500 кв. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелся мебельный цех. Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по ул. Коктал (возгорание в ангаре) в 8:44. По данным МЧС РК, предварительная площадь – 500 кв. м.

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