Мебельный цех загорелся в Алматы

22 ноября крупный пожар произошел в мебельном цеху в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС Казахстана, в эти минуты спасатели тушат пожар в мебельном цеху в мкр. Айнабулак-1 Жетысуского района Алматы.

"Пожар локализован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные предотвратили взрывы в горящем ангаре в Акмолинской области.