Мебельный цех загорелся в Алматы
Фото: Zakon.kz
22 ноября крупный пожар произошел в мебельном цеху в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС Казахстана, в эти минуты спасатели тушат пожар в мебельном цеху в мкр. Айнабулак-1 Жетысуского района Алматы.
"Пожар локализован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные предотвратили взрывы в горящем ангаре в Акмолинской области.
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