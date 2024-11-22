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Мебельный цех загорелся в Алматы

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 23:39 Фото: Zakon.kz
22 ноября крупный пожар произошел в мебельном цеху в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС Казахстана, в эти минуты спасатели тушат пожар в мебельном цеху в мкр. Айнабулак-1 Жетысуского района Алматы.

"Пожар локализован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные предотвратили взрывы в горящем ангаре в Акмолинской области. 

Диана Абдуллаева
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год
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