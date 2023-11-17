Помощник тренера ударила девочку палкой в Актау
Фото: pxhere
В социальной сети появилась информация, что девочку ударила помощник тренера в Актау, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данную информацию.
Данный факт произошел 9 ноября в спорткомплексе Меловой. Мама 12-летней девочки написала заявление в полицию. Назначена экспертиза.
"По данному факту составлен административный протокол по статье 73-2 ч. 1 ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью") КоАП РК", – говорится в сообщении.
Ранее на остановке в Алматы мужчина выкручивал руки ребенку.
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