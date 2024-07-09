В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса

В Актау пассажир без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля Lada.kz, на кадрах камеры видеонаблюдения, установленной внутри автобуса, видно, что пассажир подходит к водителю маршрутки и наносит ему удар по лицу.

"Водитель обратился в больницу. Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы", – рассказал владелец автобусного маршрута №2 Руслан Ахметнабиев.

В полиции изданию сообщили, что сейчас правоохранительные органы разыскивают мужчину, который ударил водителя.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – прокомментировали в областном департаменте полиции.

Ранее в Актау напали на фельдшера скорой помощи. В результате избиения медик получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.