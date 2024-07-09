Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса

избиение водителя автобуса, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 21:35 Фото: pixabay
В Актау пассажир без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля Lada.kz, на кадрах камеры видеонаблюдения, установленной внутри автобуса, видно, что пассажир подходит к водителю маршрутки и наносит ему удар по лицу.

"Водитель обратился в больницу. Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы", – рассказал владелец автобусного маршрута №2 Руслан Ахметнабиев.

В полиции изданию сообщили, что сейчас правоохранительные органы разыскивают мужчину, который ударил водителя.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – прокомментировали в областном департаменте полиции.

Ранее в Актау напали на фельдшера скорой помощи. В результате избиения медик получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.

Читайте также

Отчаянные жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды
Жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды
Николай Ежелев
Актау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Режим ЧС вводят в Талдгарском районе Алматинской области
Режим ЧС ввели в Талгарском районе Алматинской области в связи с опорожнением моренного озера
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: