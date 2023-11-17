"Блогеры" вымогали 50 млн тенге у директора торговой сети в Петропавловске

В Петропавловске "блогеры" вымогали 50 миллионов тенге у директора региональной торговой сети, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился в полицию. Он заявил, что у него вымогают 50 миллионов тенге.

Полицейские задержали подозреваемых при передаче части вымогаемой суммы: пяти миллионов тенге.

Молодые люди являются авторами ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

Полицейские установили, что с начала 2022 года под лозунгами о защите прав потребителей они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска. Подозреваемые под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции.

"При провокациях и конфликтах они опирались на факты реализации якобы просроченной продукции. Тем не менее, в некоторых случаях — сами уносили продукты питания: шоколад, напитки без оплаты их стоимости", – рассказали в ДП СКО.

Также подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки бизнеса.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в Алматы осудили на 10 лет блогера. В апреле его задержали в ночном клубе с наркотиками.