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"Блогеры" вымогали 50 млн тенге у директора торговой сети в Петропавловске

50 млн тенге вымогали "блогеры" у руководства торговой сети в Петропавловске Фото: polisia.kz
В Петропавловске "блогеры" вымогали 50 миллионов тенге у директора региональной торговой сети, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился в полицию. Он заявил, что у него вымогают 50 миллионов тенге.

Полицейские задержали подозреваемых при передаче части вымогаемой суммы: пяти миллионов тенге.

Молодые люди являются авторами ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

Полицейские установили, что с начала 2022 года под лозунгами о защите прав потребителей они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска. Подозреваемые под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции. 

"При провокациях и конфликтах они опирались на факты реализации якобы просроченной продукции. Тем не менее, в некоторых случаях — сами уносили продукты питания: шоколад, напитки без оплаты их стоимости", – рассказали в ДП СКО. 

Также подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки бизнеса.

Проводится досудебное расследование. 

Ранее в Алматы осудили на 10 лет блогера. В апреле его задержали в ночном клубе с наркотиками. 

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