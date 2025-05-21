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Общество

Жители Петропавловска вымогали у крупных торговых сетей деньги за прекращение "рейдов" и публикаций в соцсетях

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 09:46 Фото: Zakon.kz
6 мая 2025 года вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении "блогеров". Они были осуждены за вымогательство у торговых сетей "Магнум" и "Семейный", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировали в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

"Двое жителей Петропавловска обвинялись в том, что вымогали у торговых сетей "Магнум" и "Семейный" денежные средства за прекращение так называемых "рейдов" и освещение в социальных сетях. Свои визиты в магазины торговых сетей фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в социальной сети Instagram и на канале Youtube", – говорится в релизе, распространенном 21 мая.

Виновность осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

"Обвинительный приговор постановлен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет".Прокуратура СКО

16 мая 2025 года стало известно, что в Актобе задержан вымогатель, выдававший себя за сотрудника Антикоррупционной службы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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